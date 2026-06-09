Una mirada circense sobre la vida y la obra de Pedro Lemebel llega a La Hendija

La obra de circo contemporáneo "Trashumancia Lemebel" se presentará este sábado 13 de junio a las 21 en La Hendija (Gualeguaychú 171) de Paraná. La propuesta fue creada por artistas de Rosario y recupera la figura del escritor y performer chileno Pedro Lemebel, fallecido hace 11 años, a través de una puesta de acrobacia aérea, danza, teatro y performance para abordar su vida, su militancia y las luchas por la diversidad sexual.

El director artístico de la propuesta, Juan Ignacio Cejas, habló con Análisis acerca del proyecto y explicó que nació a partir de una experiencia previa desarrollada hace cuatro años atrás. "Nosotros en el espacio, todos los años, hacemos muestras con todos los proyectos. En el 2022 elegimos contar un poco sobre Lemebel. Partiendo de lo que sucedió en esa muestra, de un poco todo lo que se generó entre el alumnado y el público, lo que decidimos fue darle un formato obra", relató. A partir de aquel trabajo inicial, el equipo retomó la idea durante 2025 y construyó una versión más amplia, con una estructura escénica propia. "Le dimos otro formato. Le dimos como toda una vuelta para que tenga este formato de obra, algo contemporáneo, pero también una performance", señaló.

La propuesta invita a recorrer distintos aspectos de la vida y de la obra de Lemebel, con una puesta que recupera textos, imágenes, registros sonoros y fragmentos de su producción literaria para construir una experiencia con recursos teatrales y técnicas circenses. En escena aparecen evocaciones de los barrios de Santiago de Chile, referencias a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, las intervenciones performáticas desarrolladas junto al colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, sus crónicas urbanas y algunos de los episodios bisagra de su trayectoria artística y política.

Pedro Lemebel era escritor, performer, artista visual y activista. Fue una de las voces más visibles en la defensa de los derechos de las disidencias sexuales durante los años de la dictadura chilena y el período posterior. En la obra aparece representado a través de múltiples facetas: "Hay un Pedro enojado, un Pedro amable y otro agresivo. Un Pedro confiado y otro suspicaz", describieron desde la producción.

Cejas reconoció que la elección de Lemebel tuvo una dimensión artística, pero también política. "Fue un poco caprichoso elegirlo a él y no elegir a otras personalidades", explicó, aunque rápidamente agregó que existe una fuerte identificación con las luchas que el autor chileno sostuvo durante toda su vida. "Alzamos muchas de esas banderas. Pedro alzó muchas de sus luchas y de lo que tenía para decir. Acordamos muchísimo en eso", afirmó.

"Trashumancia Lemebel" utiliza el lenguaje circense para abordar una figura que en la historia estuvo vinculada a los márgenes. Desde la producción consideran que el circo comparte con la obra del escritor chileno una condición de espacio para las diferencias y las identidades desplazadas. Por eso la propuesta incluye trapecios, acrobacias, danza contemporánea y actuación para construir nuevas formas de narración escénica. El propio director forma parte de ese universo artístico, ya que es trapecista e integra Aire Espacio Cultural, donde además se desempeña como docente junto a otros artistas que participan del espectáculo.

El elenco está conformado por siete intérpretes que provienen de distintos recorridos dentro de las artes del movimiento. "Todos los que forman parte del elenco ya venimos con un trabajo previo en la acrobacia o en la danza, porque también hay bastante de danza en la obra", explicó Cejas. A partir de ese entrenamiento previo, se empezó a construir esta nueva trama. "Lo que hicimos fue trabajar, en principio desde la improvisación, ya sea en grupos o solos, generando estas secuencias que después van a ver en la obra", detalló.

La presentación adquiere además una particularidad en cuanto al contexto social y político en el que se exhibe. Consultado sobre la persistencia de los planteos de Lemebel, Cejas sostuvo que muchas de las problemáticas que el escritor denunció décadas atrás continúan presentes. "Nosotros decidimos traerlo porque en un punto lo creemos necesario en esta época. Creemos necesario seguir charlando sobre la lucha de las disidencias, de determinados colectivos, y posicionarnos desde algún lugar", expresó.

"Hoy me parece sumamente importante traer esto, desde este lugar, de denunciar estos discursos, de poder visibilizarlos, de poder visibilizar la lucha de determinados colectivos", afirmó. También destacó la importancia de acercar la figura del escritor chileno a nuevas generaciones. "Traer otra vez esas crónicas, esos relatos, esos testimonios de Pedro a esta época es también con la intención de darlo a conocer a aquellos que no se han encontrado nunca con la obra de Lemebel", señaló.

La obra se estrenó en noviembre del año pasado en Rosario, luego de haber sido seleccionada en la categoría Fomento de la convocatoria Espacio Santafesino 2025.

Desde entonces realizó nuevas funciones en su ciudad de origen y ahora iniciará una etapa de circulación por otras localidades. "La de Paraná es la primera función fuera de Rosario", explicó Cejas. Después de su paso por la capital entrerriana, el grupo proyecta presentaciones en la ciudad de Santa Fe y otras localidades de la región antes de regresar a Rosario hacia fin de año.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a un valor de $12.000, con reserva previa al 341 3514734. El día de la función, el costo será de $15.000.