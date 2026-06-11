Abrió la convocatoria para la sexta edición de Entre Orillas

Los municipios de Paraná y de Concepción del Uruguay, convocan a la sexta edición del Certamen Literario dirigido a autores y autoras de toda la provincia de Entre Ríos. Además, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz se presentó el libro de la edición 2025, que reúne ambas categorías, y escritores seleccionados leyeron parte de sus obras ganadoras.

"Entendemos que hay muchas voces en la provincia de Entre Ríos que necesitan ser escuchadas, por eso hacemos lo posible para que eso suceda. Este es un certamen que se viene desarrollando desde hace 6 años, lo que destaca la continuidad de políticas públicas exitosas y lo hacemos en conjunto con Concepción del Uruguay, que refuerza nuestra mirada federal que impulsamos como Municipio, porque entendemos que promover la cultura es una de las políticas más importantes", destacó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Por su parte, la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, reconoció: "En la sexta edición se pueden presentar los y las personas nacidas en Entre Ríos o que lleven residiendo varios años en la provincia, en las categorías de poesías o cuentos. Las propuestas serán analizadas por un destacado jurado entrerriano. Es importante destacar que desde que se lanzó este certamen hemos conocido y descubierto más de 50 autores".

Sexta edición Entre Orillas

Hasta el 10 septiembre, las y los interesados pueden enviar sus obras, en cuento o poesía, que serán evaluadas por un calificado jurado, integrado por: Orlando Van Bredam, María Inés Krimer, Sebastián González (cuento), Miguel Ángel Federik, Daniel Durand y Marianela Saavedra (poesía).

Ocho autores serán seleccionados (4 en Cuento y 4 en Poesía) e integrarán la nueva edición de las antologías Entre Orillas 2026, además de percibir como premio 750 mil pesos cada uno y cinco ejemplares de la antología. Los jurados podrán seleccionar obras en la categoría "mención especial". En este caso, los autores y las autoras mencionados, no recibirán premio económico sino la publicación de su obra y cinco ejemplares del libro.

La primera versión de Entre Orillas se realizó en 2021 y, desde entonces, la convocatoria tiene un altísimo nivel de participación. Desde su puesta en marcha, se recibieron y evaluaron más de 1.500 obras. Se publicaron nueve antologías (la última fue doble), las que están a disposición del público lector, y se conocieron y promovieron a más de 50 nuevos autores, lo que refuerza la consigna de la propuesta que sostienen ambos Municipios, que es la de seguir construyendo la nueva narrativa entrerriana.

Presentación de la quinta edición

El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue sede de la presentación de Entre Orillas 2025, una edición doble, donde se recopilan las obras de cuento y poesía de 11 autores entrerrianos.

Recibieron sus ejemplares Natalia Garay Elizalde, Washington Atencio, Fernanda Álvarez, Sofía Lorena Barrios, Fernando Bertolin (en nombre de Marta Graciela Commentadore), Cynthia Rodríguez y Francine Inés Blanc.

Para ver bases y condiciones para participar de la Sexta edición Entre Orillas, hacé clic aquí.