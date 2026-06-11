Barriletes presenta este domingo una nueva función de su ciclo Otoño en el patio

La Asociación Civil Barriletes, en colaboración con el elenco artístico de Río de Risas Animaciones, llevará a cabo la puesta en escena de la obra de teatro infantil titulada "El museo de la Madre Naturaleza" este domingo 14 de junio a partir de las 15:30. El encuentro se desarrollará en el patio abierto de la organización social, ubicado en la calle Courreges 418 de la ciudad de Paraná. Esta función se inscribe dentro de la agenda de la nueva edición del ciclo artístico denominado "Otoño en el patio", el cual es impulsado por la radio comunitaria y los gestores de la institución local.

La propuesta tiene como finalidad una alternativa de recreación cultural apta para todo público durante los fines de semana, con el objetivo de promover el acceso democrático a las artes escénicas.

La trama de la obra que se exhibirá ante la comunidad local gira en torno a las peripecias de Amapola y Garabato, dos personajes definidos como "intrépidos buscadores de museos singulares". Durante el desarrollo de la obra, los protagonistas emprenden el desafío logístico de localizar el paradero del preciado establecimiento de la Madre Naturaleza, una misión para la cual requerirán de forma indispensable la ayuda de los espectadores.

La actividad contará con entrada bajo la modalidad de gorra consciente.