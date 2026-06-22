Realizarán una mesa de diálogo para recordar el legado de Raúl Uranga a 50 años de su fallecimiento

A 50 años de su fallecimiento, habrá una mesa de diálogo para recordar el legado de Raúl Uranga.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano (FUNDER) organizará una mesa de diálogo virtual en homenaje al exgobernador Raúl Lucio Uranga, al cumplirse 50 años de su fallecimiento. La actividad se desarrollará el próximo viernes 26 de junio, a las 19, a través de la plataforma Google Meet.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a la figura del dirigente que marcó una etapa trascendental en la historia de Entre Ríos. Durante la jornada se abordarán aspectos vinculados a su trayectoria política, su pensamiento y el impacto de su gestión en el desarrollo de la provincia.

Desde FUNDER señalaron que la iniciativa pretende poner en valor el compromiso de Uranga con el crecimiento de Entre Ríos y destacar el legado que dejó en distintas áreas de la vida institucional y social entrerriana.

La actividad, de carácter virtual, está abierta a quienes deseen participar y compartir una instancia de evocación y análisis sobre la obra y la figura del ex mandatario provincial, cuya gestión continúa siendo una referencia para distintos sectores políticos y sociales.

La mesa de diálogo se llevará a cabo el viernes 26 de junio, a las 19, mediante Google Meet. Los interesados podrán inscribirse para participar de este encuentro conmemorativo organizado por la Fundación para el Desarrollo Entrerriano, a través de este formulario.