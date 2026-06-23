El 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos abrió sus inscripciones

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, convoca a participar del 5° Salón Anual de Fotografía, con el fin de promover la producción fotográfica contemporánea y poner en valor el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la provincia.

Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otras provincias y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de tres (3) años en la provincia de Entre Ríos al momento de la inscripción.

Las fotografías deberán presentarse en las siguientes categorías:

Monocromas (Blanco y Negro): obras realizadas en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

Policromas (Color): fotografías que contengan múltiples colores o que hayan sido modificadas mediante virados parciales o incorporación de color.

En esta edición, el tema propuesto es “Ecos de Nuestra Historia Entrerriana”, con especial énfasis en edificios emblemáticos, espacios públicos, monumentos y lugares históricos representativos de la provincia.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse en este link.

La inscripción puede hacerse online en este formulario.

Premios adquisición

Sección Color

Primer Premio: $900.000

Segundo Premio: $800.000

Tercer Premio: $600.000

Sección Blanco y Negro

Primer Premio: $900.000

Segundo Premio: $800.000

Tercer Premio: $600.000

Calendario

Recepción de postulaciones: del 22 de junio al 31 de julio de 2026.

Apertura de sobres y admisión ante escribano público: 5 de agosto de 2026.

Actuación del Jurado (instancia de selección): 12 de agosto de 2026.

Comunicación de artistas seleccionados: 14 de agosto de 2026.

Actuación del Jurado (instancia de premiación): 25 de septiembre de 2026.

Comunicación de artistas premiados: 30 de septiembre de 2026.

Inauguración y entrega de premios y distinciones: 30 de octubre de 2026.

Por consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción, comunicarse con la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural al correo electrónico: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com