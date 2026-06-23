Habrá un nuevo encuentro de cine-debate

El periodista y divulgador cultural Franco Giorda llevará a cabo la conducción de una nueva función del ciclo de cine debate este próximo lunes 29 de junio en el horario de 18 a 20:30 en la Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, organismo ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. La proyección del largometraje británico Madame Sousatzka, dirigido por el cineasta John Schlesinger en el año 1988, se realizará con acceso totalmente libre y gratuito para toda la comunidad.

La trama de la película seleccionada para esta jornada de mete en la compleja cotidianidad de una profesora de piano de origen ruso radicada en la ciudad de Londres, que sostiene un método de enseñanza sumamente estricto y devoto con sus alumnos, y el vínculo pedagógico y afectivo que entabla con un adolescente de origen indio que posee un talento musical excepcional. A través del desarrollo de las escenas, la obra examina las exigencias de la disciplina instrumental y las renuncias personales, las presiones familiares y los conflictos éticos que surgen cuando las expectativas de éxito comercial chocan con el proceso de maduración humana de los jóvenes artistas.

La conducción a cargo de Giorda aportará referencias sobre el contexto de producción del film, la trayectoria del director dentro del panorama del cine anglosajón y las claves para comprender el relato.