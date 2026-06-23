La localidad de Aranguren celebrará su 118° aniversario

La Municipalidad de Aranguren llevará a cabo los festejos por el 118º aniversario de la fundación de la localidad este domingo 28 de junio a partir de las 10 en el Polideportivo Municipal. Las actividades conmemorativas se desarrollarán a lo largo de todo el día mediante una propuesta que incluirá una exposición industrial, un almuerzo de camaradería con menú regional y un festival musical con múltiples artistas sobre el escenario principal.

El itinerario se pondrá en marcha en el horario matutino con la inauguración de la Expo Productiva, un sector destinado a que los artesanos, emprendedores y referentes del comercio local expongan sus manufacturas y servicios a las personas que recorran el predio. Posteriormente, a las 13, se concretará el denominado Almuerzo de la Producción, una instancia arancelada que requerirá de la adquisición previa de tarjetas, las cuales se encuentran disponibles para la venta en el edificio municipal de lunes a viernes en el horario de 8 a 13, por un valor de $45.000. Este sector cuenta con una capacidad de cubiertos limitada, pero para el resto de los concurrentes de forma simultánea se prepararán platos de cerdo al disco para compartir durante el almuerzo y la tarde.

El segmento dedicado a las expresiones coreográficas y la tradición agrupará a diversas delegaciones de la región que presentarán cuadros de danzas folclóricas y ritmos modernos. El programa artístico contempla la realización del Pericón Popular, una danza que contará con la participación colectiva de bailarines de distintas edades, sumado a las coreografías preparadas por los integrantes del Taller Municipal de Folklore, el grupo YanDance, la agrupación El Aguaribay y la Academia de Danzas Popy.

Luego, el escenario recibirá las actuaciones de la Banda de la Policía de Entre Ríos, el conjunto chamamecero Padularrosa y Terruñeros, Los del Gualeyán y Los Tres del Sur. Además, el ritmo bailable estará a cargo de los grupos Los Moros, La Groupera, la formación Te Re Suena y Bandita Edelweiss.

La entrada será libre y gratuita.