"Lombrices" despide su temporada de junio con una última función en La Hendija

La obra teatral "Lombrices", escrita por el dramaturgo Pablo Albarello e interpretada por los actores entrerrianos Diego González y César Salinas, volverá a presentarse en la ciudad de Paraná bajo la dirección general de Jorge Fillastre. La última función del mes será este viernes 26 de junio, a las 21, en la sala del espacio cultural La Hendija, ubicada en calle Gualeguaychú 171.

La propuesta escénica recupera una obra que ya formó parte del circuito teatral independiente y que vuelve a escena con el mismo elenco y dirección. En esta nueva temporada, el público tiene la posibilidad de encontrarse con una pieza que desarrolla una historia atravesada por la convivencia forzada, la soledad y las formas de resistencia que pueden surgir en los márgenes de la vida cotidiana.

El texto de Pablo Albarello sitúa la acción en un ambiente doméstico deteriorado, donde dos personajes permanecen prácticamente aislados de un mundo exterior que aparece cada vez más distante, hostil e inaccesible. Desde ese espacio reducido construyen una convivencia tensa, contradictoria y con una realidad que parece desmoronarse.

La puesta en escena recurre a recursos propios del teatro del absurdo y del humor negro para abordar problemáticas vinculadas con la exclusión, el envejecimiento y la pérdida de vínculos sociales. La obra propone una mirada sobre personas que intentan sobrevivir desde un escenario de abandono material y emocional, donde la imaginación y el delirio aparecen como mecanismos para enfrentar una existencia de incertidumbre.

La entrada anticipada tiene un valor de $12.000, reservando al 343 4293638.