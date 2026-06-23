Uader invita al Taller de Escritura Literaria “La poética del Indio. Tres pogos para leer y escribir”

El taller comenzará el sábado 4 de julio y será coordinado por la Prof. Belén Zavallo.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) propone para el receso de invierno una actividad centrada en las letras del reconocido Carlos “Indio” Solari, líder de las bandas de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, recientemente fallecido.

Se trata del Taller de Escritura Literaria “La poética del Indio. Tres pogos para leer y escribir”, que coordinará la profesora y escritora Belén Zavallo; y que tendrá lugar en el Auditorio “Amanda Mayor” de Rectorado (Avda. Ramírez 1143, Paraná) los sábados 4, 11 y 25 de julio, de 15 a 16:30.

La propuesta se enmarca en la agenda anual del Programa Cultura Itinerante que lleva a cabo la Universidad a través del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación.

Es abierto a la comunidad y gratuito. Requiere inscripción en el siguiente FORMULARIO.

Cabe señalar que en el primer encuentro se trabajará la temática “La contracultura”. El segundo será sobre “La historia y la política” y el tercero sobre “El amor”.

Contacto: cultura@uader.edu.ar