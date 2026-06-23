Un ensayo interactivo de la Orquesta Escuela de Tango llega a la Biblioteca Popular

La Orquesta Escuela de Tango, perteneciente a un taller formativo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, llevará a cabo un ensayo abierto al público este miércoles 24 de junio a las 20 en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la capital provincial. El encuentro busca facilitar el contacto de los instrumentistas con los vecinos de la ciudad y difundir el repertorio trabajado durante el año, para consolidar el aprendizaje estilístico del género en un escenario externo al aula de ensayo habitual.

Esta propuesta pedagógica y musical cuenta con la organización y el respaldo institucional del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la mencionada casa de estudios superiores, desde donde señalaron que la iniciativa funciona como una herramienta para fortalecer la identidad cultural local, estimular los procesos de creatividad artística y visibilizar la diversidad de expresiones que se desarrollan en el ámbito universitario. La agrupación se estructura bajo la modalidad de una orquesta típica tradicional, lo cual permite al público apreciar la interacción acústica y la sonoridad combinada de instrumentos característicos como los violines, las violas, los cellos, el contrabajo, el piano y los bandoneones, ejecutados por estudiantes y músicos estables del taller.

El proyecto de la Orquesta Escuela se mantiene con regularidad en la agenda local desde su fundación en el año 2022, bajo la coordinación técnica y pedagógica de un cuerpo docente integrado por los profesores Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González, Sedil Toledo y Yamill Isaac. La meta principal de este equipo de trabajo está en introducir a las nuevas generaciones de instrumentistas en las complejidades técnicas y expresivas del tango.

A lo largo de su trayectoria reciente, el ensamble participó de diversos actos institucionales y espectáculos públicos en la región, entre los que se destaca su reciente presentación en la Gala por el 25 de Mayo organizada por la Municipalidad de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Además, la orquesta formó parte de los festejos por el 212º aniversario de la elevación a villa de la Baxada del Paraná en el mismo coliseo mayor, y viene desarrollando experiencias de ensayos abiertos en diferentes sedes comunitarias, habiendo concretado dos encuentros de estas características durante la temporada pasada en el salón gremial de Agmer Paraná y en el edificio de la biblioteca de calle Buenos Aires.