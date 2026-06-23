Un registro biográfico aborda las consecuencias de la última dictadura

La investigadora y escritora Valentina Vinzón llevará a cabo la presentación de su libro titulado Narrar para hacer memoria: Historias de vida de víctimas villaguayenses del terrorismo de Estado (1976-1983) este viernes 26 de junio a las 20 en el Salón Nora Cortiñas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Seccional Colón, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Chacabuco. Esta jornada busca conmemorar el undécimo aniversario del inicio de las transmisiones de la Radio Comunitaria Sapukay, utilizando la producción literaria para rescatar las trayectorias biográficas de los ciudadanos desaparecidos de la zona y aportar al proceso continuo de construcción de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia.

El texto de Vinzón se adentra en un pormenorizado registro biográfico que busca reconstruir el perfil humano, laboral, social y político de los habitantes del departamento Villaguay que resultaron víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. A través de una recopilación de testimonios orales de familiares, documentos de archivo y registros de la época, la autora logra armar una crónica que devuelve estas narraciones al ámbito comunitario.

Para complementar la exposición del material bibliográfico, el programa del evento contempla la participación de agrupaciones culturales invitadas que abordarán la temática desde diferentes lenguajes artísticos. En primer término, el Colectivo Teatro Urgente subirá al escenario del salón sindical para poner en escena la pieza teatral breve titulada "Se los dejo pasar", una obra escrita por la dramaturga Erica Carrizo que contará con la interpretación actoral de Emilse Paredes.

La jornada estará musicalizada por el conjunto local Canciones Contadas, que presentará un repertorio de temas musicales orientados a acompañar el proceso de debate y socialización.

La actividad será libre y gratuita.