Alumnos de dibujo y cerámica exhiben sus creaciones en la Casa de la Cultura

Los integrantes de los talleres y espacios grupales del Centro de Salud Mental de las Juventudes inaugurarán la muestra artística denominada "Formas de sostenerse" el próximo miércoles 1 de julio a las 18 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó de la ciudad de Paraná. La exhibición permanecerá disponible para ser visitada hasta el miércoles 29 de julio inclusive.

La muestra busca sociabilizar los trabajos de expresión plástica alcanzados por los adolescentes, visibilizar los abordajes de salud pública y propiciar que los jóvenes creadores amplíen el alcance de sus producciones en un circuito de exhibición.

La propuesta expositiva se encuentra conformada por una serie de trabajos y producciones materiales que resultan del recorrido anual en disciplinas ligadas a las artes visuales, tales como el dibujo, la cerámica y el muralismo. Estas piezas reflejan los procesos de aprendizaje y de elaboración desarrollados por la población de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años que asisten regularmente a la sede del centro preventivo y asistencial, la cual se encuentra ubicada en calle Salvador Caputto 2656, en la zona periférica lindera al aeropuerto de la capital entrerriana.

En esos espacios, los participantes reciben el acompañamiento y la guía de talleristas idóneas en cada materia, que coordinan las dinámicas colectivas orientadas tanto a la capacitación en oficios artísticos como a la contención institucional a través del lazo grupal.

Desde el equipo de gestión del Centro de Salud Mental de las Juventudes explicaron que las actividades de talleres y los abordajes singulares en salud forman parte de una política de atención pública que busca alojar las problemáticas juveniles desde esquemas participativos. A lo largo de los últimos períodos, los distintos grupos institucionales ensayaron diversas modalidades de vinculación con la comunidad paranaense mediante intervenciones en certámenes locales y muestras de carácter interno, lo cual consolidó un interés progresivo por parte de los mismos jóvenes en trasladar sus obras a salas de mayor circulación.

La entrada será libre y gratuita.