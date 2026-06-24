Doble estreno en Entre Ríos: presentan la película sobre el músico Abelardo Dimotta

La Asociación Civil De Costa a Costa presentará de forma simultánea su primer largometraje documental titulado Abelardo Dimotta. Brujería y chamamé este viernes 26 de junio a partir de las 19 en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay. El doble estreno se realizará en el marco de las conmemoraciones por el segundo Día Provincial del Chamamé Entrerriano, instituido bajo la Ley provincial número 11.203, con el objetivo de difundir el legado artístico del acordeonista y compositor oriundo de Villaguay. En la capital entrerriana, la proyección se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Escuela Normal José María Torres, ubicada en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes, mientras que en la costa del Uruguay la actividad tendrá lugar en el auditorio Carlos María Scelzi, situado en calle 8 de Junio 773.

La producción audiovisual es el resultado de un extenso proceso de trabajo de campo, documentación e investigación histórica que se extendió por más de catorce años bajo la dirección del realizador Mariano Beresiartu y la producción integral de la mencionada asociación. La película recorre la trayectoria musical y el perfil biográfico de Dimotta, cuya propuesta instrumental con el acordeón transformó la forma del chamamé litoraleño y consolidó un estilo que se expandió desde Entre Ríos hacia toda la región.

El largometraje cuenta con los testimonios y la participación de figuras de la música popular argentina como Antonio Tarragó Ros y el chamamecero Raúl Barboza, sumándose además la conducción y voz de la periodista especializada Blanca Rébori, entre otros referentes del género. Antes de su llegada a las salas, este proyecto cinematográfico obtuvo el reconocimiento institucional al resultar seleccionado en las convocatorias de fomento del Fondo Nacional de las Artes y en las instancias de financiamiento del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

En Paraná, la presentación cuenta con el apoyo institucional y el aval de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entidad que coopera en el uso de las instalaciones de la Escuela Normal. Por otro lado, la proyección en Concepción del Uruguay se acopla a la agenda por las celebraciones del aniversario número 243 de la fundación de dicha localidad, contando para ello con el auspicio de la municipalidad local que dispuso el uso del auditorio Scelzi para la velada.

La Asociación Civil De Costa a Costa acumula una trayectoria de gestión colectiva que incluye la edición de tres libros de investigación, una revista de distribución cultural y la impulsión de normativas de resguardo patrimonial, además de contar con más de quince producciones discográficas centradas en la música del litoral creadas por sus propios integrantes. Además, el colectivo cultural coordinó un total de veintiséis encuentros de formación y articulación comunitaria en diversos departamentos de la provincia, dictando múltiples talleres pedagógicos y recitales a través de la Orquesta De Costa a Costa, agrupación musical que sostiene presentaciones estables en festivales oficiales, peñas tradicionales y fiestas populares de la región.

Las funciones serán de acceso libre y gratuito.