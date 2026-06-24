Invitan a disfrutar de música en vivo con Tierra Nativa y La de Bolsillo en el Teatro 3 de Febrero

TIerra Nativa y La de Bolsillo serán los protagonistas este jueves en el Teatro 3 de Febrero.

Este jueves 25 de junio a las 20, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La entrada será libre, por orden de llegada. Se presentarán los grupos Tierra Nativa y La de Bolsillo, dos propuestas musicales de la ciudad que formaron parte de las Convocatorias Culturales.

El ciclo impulsado por la Subsecretaría de Cultura busca promover y visibilizar la producción artística local, brindando espacios de encuentro entre los músicos de la ciudad y el público paranaense en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital entrerriana.

Tierra Nativa ofrecerá un repertorio vinculado a la música de raíz folklórica, mientras que La de Bolsillo compartirá canciones y composiciones que reflejan distintas búsquedas dentro de la escena musical local.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la circulación de artistas locales y acercar diversas expresiones culturales a la comunidad.