La vida y la obra de Sergio Montiel, eje de una presentación literaria en Ramírez

El periodista y escritor Antonio Tardelli presentará su más reciente trabajo de investigación centrado en la figura del exgobernador de la provincia, Sergio Montiel, este viernes 26 de junio, a partir de las 19:30, en la Biblioteca Popular Luis Etchevehere de la ciudad de Ramírez. Esta actividad pretende dar a conocer al público los detalles de la obra titulada Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado, un texto que reconstruye la trayectoria pública y el perfil privado de uno de los dirigentes radicales más trascendentes y debatidos de la historia política entrerriana.

A lo largo de las páginas que componen esta publicación, el autor propone un recorrido que inicia en los primeros años de vida del dirigente político, haciendo énfasis en una infancia que quedó marcada por el asesinato de su padre militar durante el levantamiento correntino encabezado por Gregorio Pomar. A partir de ese suceso familiar, el relato histórico avanza hacia los años de su consolidación y ascenso dentro de las filas de la Unión Cívica Radical, repasando las intensas disputas internas y las rivalidades que mantuvo con figuras de peso tanto a nivel provincial como nacional, entre ellos el dirigente César Jaroslavsky y con el exmandatario justicialista Jorge Busti.

Además, el libro dedica un espacio particular a los desencuentros ideológicos que Montiel protagonizó con el expresidente Raúl Alfonsín, fundamentalmente a raíz de sus diferencias frente a la firma del denominado Pacto de Olivos.

Para lograr una reconstrucción y documentación de estos hechos, el periodista llevó adelante un proceso metodológico basado en un extenso trabajo de campo a lo largo de varios meses. La elaboración de este volumen biográfico se sustentó en la recopilación de más de veinte testimonios de personas que interactuaron de cerca con el exgobernador en diferentes etapas de su carrera política e institucional. Las páginas del libro se nutren de las voces de dirigentes partidarios que compartieron su espacio de militancia, de colaboradores que formaron parte de sus administraciones gubernamentales y de testimonios aportados por históricos adversarios políticos pertenecientes al arco opositor.

Otro de los apartados de la investigación periodística se detiene a examinar con detalle los pormenores y las complejidades en materia económica y social que atravesaron los dos períodos en los que Montiel ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo de Entre Ríos. El texto de Tardelli analiza las determinaciones que la administración provincial debió adoptar frente a la severa crisis institucional y financiera que afectó al país a comienzos del año 2000.

La actividad será de acceso libre y gratuito.