Se realizará un encuentro con escritores locales en Crespo

Escritores locales y el taller literario de la Biblioteca Popular Orientación protagonizarán una jornada literaria abierta a toda la comunidad este viernes 26 de junio a partir de las 19:30 en el Salón Municipal, ubicado en calle 25 de Mayo 943 de la ciudad de Crespo. El encuentro se desarrollará mediante un formato de conversación abierta en un espacio ambientado como un living, donde un conductor entrevistará a los diferentes participantes sobre sus trayectorias y vivencias en el ámbito de las letras.

Esta iniciativa cultural busca generar un punto de reunión entre autores y lectores locales para promover el intercambio directo de experiencias sobre los procesos creativos y la edición.

Entre los expositores de la noche se destaca la participación de Silvio Rodríguez, quien aprovechará la ocasión para dar a conocer los detalles de su libro titulado Pueblo chico. Esta producción literaria está integrada por un total de once relatos que abordan distintas temáticas, como las dinámicas familiares conflictivas, las pérdidas y las situaciones de violencia que se manifiestan en la cotidianeidad.

La programación del evento también incluye la intervención del escritor Martín Torre, autor de las obras El primer frío del otoño y Escolopendra, dos publicaciones que se inscriben dentro del género del terror. Además de repasar las características de su propia producción ficcional, Torre compartirá con el auditorio su experiencia laboral como editor independiente al frente del sello Ediciones Casa Usher y analizará los desafíos logísticos que implica sostener un proyecto editorial autónomo en la actualidad.

La jornada contará con una presentación colectiva a cargo de los integrantes del Taller de Escritura Creativa que funciona de manera institucional en la Biblioteca Popular Orientación. Los miembros de este espacio de formación y práctica, coordinado por Milena Frank, expondrán los resultados del volumen conjunto El altercado y otros relatos, un libro editado en el año 2025 que compila diversas producciones generadas en el taller. Los representantes del espacio explicarán la dinámica de sus encuentros semanales, en los cuales lectores y escritores se reúnen de forma regular para trabajar colaborativamente en la producción, corrección y análisis de textos.

Para el cierre de la actividad, la organización dispondrá un sector destinado a una feria y venta de libros.

La entrada será libre y gratuita.