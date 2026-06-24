Una película de Martin Scorsese llega al ciclo Relámpago Verde

Relámpago Verde llevará a cabo una nueva función de su ciclo cinematográfico este jueves 25 de junio a partir de las 21 en la Cantina Ferrero, espacio gastronómico y social que funciona dentro del Club Palma Juniors, ubicado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La exhibición de la película de culto Toro salvaje, dirigida por Martin Scorsese en el año 1980, busca ofrecer un espacio de difusión para las producciones fundamentales de la historia del cine nacional e internacional.

La obra audiovisual seleccionada para esta jornada está basada en el libro autobiográfico Raging Bull: My Story, redactado por el propio boxeador de peso mediano Jake LaMotta. La trama de la película examina el ascenso y la posterior degradación personal de este atleta de origen italoestadounidense, cuya furia autodestructiva, celos y comportamientos violentos terminan excediendo los límites del cuadrilátero tradicional y dinamitando los vínculos afectivos con su esposa y su entorno familiar.

La cinta expone las exigencias y presiones del ámbito deportivo de la época y los rasgos sicológicos de un personaje atrapado por sus impulsos autodestructivos en el marco de la fama y el éxito comercial.

La actuación protagónica de Robert De Niro en el rol de LaMotta le valió el premio Óscar de la Academia de Cine de Hollywood como mejor actor. El reparto principal cuenta con las interpretaciones de Joe Pesci como Joey, hermano y mánager del pugilista que intenta sostener su carrera, y Cathy Moriarty en el papel de su cónyuge, acompañados por actores secundarios como Nicholas Colasanto, Theresa Saldana y Frank Vincent.

La película obtuvo ocho nominaciones a los premios de la industria norteamericana, alzándose finalmente con dos estatuillas correspondientes al mencionado galardón actoral y al trabajo de edición de la montajista Thelma Schoonmaker, sumado a las nominaciones por dirección, fotografía y sonido.

El de la obra fueron convalidados a lo largo del tiempo por diversas instituciones especializadas mundiales, ocupando los primeros puestos en las clasificaciones del American Film Institute respecto a las mejores producciones deportivas y del siglo pasado. Además, en el año 1990, el filme fue incorporado para su preservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

La entrada tiene un valor de $3.000 que podrá abonarse directamente en puerta.