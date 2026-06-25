El Círculo Médico presenta “Teatro para sanar”, una propuesta que une arte, salud y bienestar

El Círculo Médico Departamento Paraná presentará el próximo 5 de julio una nueva iniciativa orientada a promover el bienestar emocional y la salud integral a través del arte. Se trata de "Teatro para sanar. Arte, salud y bienestar” un espacio que propone utilizar las herramientas teatrales como vehículo para la expresión personal, la construcción de vínculos y el desarrollo de experiencias transformadoras.

La actividad de lanzamiento se realizará el domingo 5 de julio a las 16, en la sede del Círculo Médico Departamento Paraná, ubicada en Urquiza 1135. La convocatoria es gratuita, abierta a toda la comunidad y está destinada a adolescentes a partir de los 16 años y personas adultas.

La propuesta es coordinada por la actriz, profesora de teatro y gestora cultural Gaby Pérez, quien impulsa un espacio de participación y aprendizaje donde el teatro se convierte en una herramienta para fortalecer la autoestima, favorecer la integración social y estimular nuevas formas de comunicación y crecimiento personal.

Durante la jornada, además de la presentación formal del proyecto, se realizará el sorteo de una estadía para dos personas en habitación ejecutiva del Hotel Maran Suites & Towers, establecimiento que acompaña esta iniciativa cultural y comunitaria.

El proyecto, denominado Teatro para Sanar: Hagamos la diferencia, recibió recientemente la declaración de Interés legislativo por parte de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, en reconocimiento a su contribución a la promoción de la salud mental, el bienestar emocional y la transformación tanto individual como colectiva.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el Círculo Cultural del Círculo Médico Departamento Paraná, un espacio que busca ampliar el abordaje de la salud incorporando actividades que fortalezcan los lazos comunitarios y contribuyan al desarrollo integral de las personas.

Desde la institución destacan que el arte constituye una herramienta valiosa para acompañar procesos de bienestar, favorecer el encuentro entre las personas y generar ámbitos de participación que complementen las estrategias tradicionales de promoción de la salud.