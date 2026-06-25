El Museo Antonio Serrano dictará un curso sobre idioma y cultura Chaná

El Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, de manera conjunta con referentes de las comunidades originarias locales, llevará a cabo la apertura del curso "Introducción al Idioma y Cultura Chaná" el próximo sábado 4 de julio a partir de las 10 en la sede de la institución, ubicada en calle Carlos Gardel 62 de la ciudad de Paraná. El trayecto formativo se dictará bajo una metodología presencial de carácter teórico y vivencial, extendiéndose con una frecuencia regular de encuentros semanales durante todos los sábados en el horario de 10 a 12 hasta el mes de diciembre inclusive.

Las autoridades del complejo museológico buscan coordinar este espacio de capacitación para propiciar la salvaguarda del patrimonio lingüístico regional, socializar las investigaciones recientes sobre el pueblo preexistente de la provincia de Entre Ríos y ofrecer un acercamiento a la cosmovisión, historia y saberes ancestrales de la comunidad originaria.

La conducción de los encuentros estará a cargo de Evangelina Jaime, quien se desempeña activamente como guarda memoria del pueblo chaná y es una de las referentes principales dedicadas a la transmisión oral y el estudio de las estructuras gramaticales de esta lengua nativa en la región del litoral.

Los contenidos del programa contemplan un recorrido estructurado por las fases históricas de los asentamientos chaná en las costas de los ríos Paraná y Uruguay, el análisis de sus prácticas productivas y alfareras tradicionales, y la decodificación de los vocablos que componen su sistema de comunicación.

Desde el Museo señalaron que el lanzamiento de esta capacitación busca la preservación del idioma chaná y que eso implica "acercarse a una manera de ver al mundo y a un legado que continúa vivo".

La actividad es arancelada, con cupos limitados. Por consultas, comunicarse al 343 5048758.