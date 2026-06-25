Este fin de semana se realiza el 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

El encuentro se realizará del 26 al 28 de junio en La Paz.

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales se realizará del 26 al 28 de junio en la ciudad de La Paz. La programación incluye muestras, actividades especiales, capacitaciones y un festival. La entrada es libre, gratuita y abierta a la comunidad.

En el programa, que se puede consultar en este link, se destacan las siguientes actividades:

Viernes 26

A las 19:30. Biblioteca Popular: acto de apertura con entrega de reconocimientos a participantes.

A las 20. Museo Municipal de Bellas Artes: inauguración de la muestra Donde se cruza el territorio. Territorio I.

A las 21:30. Espacio La Juana: inauguración muestra Origen, donde participan Aurora Sueldo, Andrés Gómez, Pupe González.

Sábado 27

A las 19. Remansos: inauguración de la muestra Donde se cruza el territorio. Territorio II.

A las 21:30. Centro Cultural Cabayú Cuatiá: Cena cultural, casa abierta y micrófono abierto. Exposición Territorio en digital instalación digital y video arte. Diálogos de obras: ¿También le pasará al Río?, de Saga SG Barros y Ocasión especial, de Rocío Wustten.

Domingo 28

Desde las 15. Parque Berón de Astrada: festival y cierre del Encuentro con propuestas en simultáneo donde los artistas compartirán su trabajo en vivo y la comunidad podrá sumarse a las actividades al aire libre y llevar sus materiales para dibujar, pintar, realizar una obra grupal.

Además, habrá música, puestos gastronómicos, islas de arte y talleres seleccionados, entre ellos "Caos creativo, pintar sin reglas", coordinado por Mailin Echevarría Romero (Santa Elena, Entre Ríos). Sin inscripción, apta para todas las edades; "El color como territorio", coordinado por estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del ISFD Dr. Luis Arienti. Propuesta abierta al público; talleres culturales municipales, taller Beada O (quema artesanal cerámica), Andrés Gómez; Telar Artístico, Sonia Gallardo, para mayores de 12 años; Sandra Godetti, Taller de Palma. Para mayores de 15 años, Río cantado; Taller de arte infantil. Tania y Estela. Para niños más 3 años.

Además, durante los tres días se desarrollarán capacitaciones y espacios de diálogo sobre el presente de las artes visuales en la provincia. Más info y links de inscripción (en algunos hay cupos) en las redes de Cultura Entre Ríos.