Estudiantes paranaenses conocieron el trabajo de preservación audiovisual de la Cinemateca de Entre Ríos

Grupos de alumnos y docentes de distintas escuelas de Paraná visitaron recientemente la Cinemateca de Entre Ríos, un espacio dedicado a la conservación, digitalización y resguardo del patrimonio audiovisual de la provincia que funciona en el predio del MiradorTEC, en el Parque Urquiza.

La actividad reunió a delegaciones de las escuelas N° 3 Carolina Tobar García, N° 133 Gregoria Pérez y N° 5 Virgen de la Medalla Milagrosa, cuyos integrantes participaron de una recorrida guiada por las instalaciones y conocieron de cerca el trabajo que se realiza para preservar la memoria audiovisual entrerriana.

Durante la visita, los estudiantes fueron recibidos por el cineasta Eduardo Crespo, responsable de la Cinemateca, quien les explicó las tareas de conservación que se desarrollan en el lugar. Además, compartió proyecciones audiovisuales en la sala especialmente equipada para estas actividades y presentó antiguos proyectores y reproductores que forman parte de la historia tecnológica vinculada al cine y al registro de imágenes.

El encuentro también incluyó un espacio de intercambio en el que docentes y alumnos pudieron realizar consultas sobre el funcionamiento del archivo, los procesos de digitalización y la importancia de proteger este patrimonio cultural para las futuras generaciones.

La Cinemateca de Entre Ríos integra la estructura del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial. Actualmente resguarda más de mil horas de material audiovisual, entre películas, registros familiares, documentos institucionales y valiosos hallazgos provenientes de antiguos cines y colecciones privadas.

Además de su función de conservación, el espacio se encuentra abierto a investigadores, artistas y proyectos interdisciplinarios interesados en consultar y trabajar con los materiales que forman parte de este archivo.

Al respecto, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, destacó la importancia de la iniciativa al señalar que el archivo no sólo contribuye a preservar la identidad entrerriana, sino que también busca convertirse en una herramienta para la investigación y el estudio de las formas de vida y expresiones culturales de otras épocas. Asimismo, remarcó que la provincia aún conserva numerosos materiales audiovisuales de gran valor histórico que pueden encontrar en la Cinemateca un ámbito adecuado para su resguardo y conservación.