Gatx Negrx finaliza el ciclo dedicado a realizadoras mujeres

Los integrantes del espacio autogestivo Gatx Negrx Café Cultural llevarán a cabo la última función de su ciclo cinematográfico mensual este domingo 28 de junio a partir de las 19 en su sede ubicada en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, con la exhibición de la película de origen francés Cleo de 5 a 7, dirigida por la realizadora Agnes Varda en el año 1962. El objetivo planteado por los coordinadores del espacio al programar esta velada consiste en cerrar la agenda temática correspondiente al mes de junio, la cual estuvo dedicada de manera exclusiva a producciones cinematográficas conducidas por mujeres de diferentes épocas.

La obra seleccionada para esta fecha de cierre posee una duración total de 90 minutos y está considerada por la crítica internacional como uno de los pilares fundacionales del movimiento estético conocido como la Nouvelle Vague, corriente que revolucionó los parámetros de la producción cinematográfica en Francia durante la segunda mitad del siglo pasado.

La trama sigue de cerca las vivencias de Florence, una joven y reconocida cantante parisina apodada Cleo, durante el transcurso de dos horas en la tarde del 21 de junio de 1961, mientras aguarda con profunda angustia la entrega de unos resultados de análisis médicos que podrían confirmar un diagnóstico de cáncer terminal.

A lo largo de ese intervalo temporal, la protagonista recorre las calles y espacios públicos de París midiéndose ante la incredulidad o la indiferencia de su entorno cercano, hasta que un encuentro con un joven soldado con destino militar en Argelia le permite reconfigurar su mirada sobre la existencia y la muerte.

Desde la organización señalaron que esta función marca el cierre definitivo de las actividades programadas para la primera mitad del año en materia cinematográfica de los domingos, abriendo luego un receso organizativo para delinear la agenda de los meses venideros.

Para acompañar la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.