La creatividad toma el escenario: vuelve “Tirame un título”

El grupo de improvisación teatral En el Acto presentará una nueva edición de su exitoso espectáculo “Tirame un título”, una propuesta que invita al público a convertirse en parte fundamental de la creación escénica. La cita será este viernes 26 de junio a las 21, en Ferrero Cantina Cultural, ubicada en Piedrabuena 133 de Paraná.

La dinámica del show es tan simple como desafiante: los espectadores proponen títulos y, a partir de esas consignas, los actores construyen historias en tiempo real, sin guion previo ni preparación. Cada escena nace y se desarrolla en el momento, convirtiendo a cada función en una experiencia única e irrepetible.

La presentación tendrá lugar en el espacio cultural Ferrero Cantina Cultural, que además ofrecerá su propuesta gastronómica para acompañar la velada.

Con entrada libre y modalidad “a la gorra”, la actividad se perfila como una alternativa ideal para quienes buscan una noche diferente, marcada por el humor, la creatividad y la participación del público.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 3435-304045 o a través de la cuenta de Instagram @enelactoimpro.