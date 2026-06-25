La creatividad toma el escenario: vuelve “Tirame un título”

En el acto Impro propone "TIrame un título".
El grupo de improvisación teatral En el Acto presentará una nueva edición de su exitoso espectáculo “Tirame un título”, una propuesta que invita al público a convertirse en parte fundamental de la creación escénica. La cita será este viernes 26 de junio a las 21, en Ferrero Cantina Cultural, ubicada en Piedrabuena 133 de Paraná.
La dinámica del show es tan simple como desafiante: los espectadores proponen títulos y, a partir de esas consignas, los actores construyen historias en tiempo real, sin guion previo ni preparación. Cada escena nace y se desarrolla en el momento, convirtiendo a cada función en una experiencia única e irrepetible.
La presentación tendrá lugar en el espacio cultural Ferrero Cantina Cultural, que además ofrecerá su propuesta gastronómica para acompañar la velada.
Con entrada libre y modalidad “a la gorra”, la actividad se perfila como una alternativa ideal para quienes buscan una noche diferente, marcada por el humor, la creatividad y la participación del público.
Las reservas pueden realizarse al teléfono 3435-304045 o a través de la cuenta de Instagram @enelactoimpro.