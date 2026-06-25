Cultura

“La lucha, la esperanza, un camino”, documental sobre consumos problemáticos

25 de Junio de 2026 - 00:34

"La lucha, la esperanza, un camino": un documental sobre la organización juvenil frente a los consumos problemáticos.

El próximo 8 de julio a las 17 se estrenará el documental “La lucha, la esperanza, un camino”, una producción audiovisual que recupera la experiencia y el trabajo territorial del movimiento Ni Un Pibe Menos x la Droga, una organización integrada por agrupaciones sociales, políticas y religiosas que desde hace una década desarrolla acciones junto a jóvenes de barrios populares de distintos puntos del país.

La presentación tendrá lugar en la Sala Norita Cortiñas, ubicada en Moreno 2654, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de testimonios en primera persona, el documental reconstruye la historia de este movimiento que nació con el objetivo de abordar los consumos problemáticos y generar oportunidades para que miles de jóvenes puedan construir proyectos de vida vinculados al trabajo, la educación, la cultura y la participación comunitaria.

La producción recorre diversas experiencias desarrolladas en las provincias de Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Buenos Aires y Tierra del Fuego. En cada territorio, las cámaras registran el impacto que tiene la organización comunitaria cuando logra consolidarse en los barrios y ofrecer alternativas frente a situaciones de exclusión social, violencia y adicciones.

Los protagonistas del relato son los propios jóvenes que encontraron en el movimiento un espacio de contención y transformación. Algunos llegaron buscando ayuda para atravesar procesos de recuperación; otros se incorporaron para colaborar con sus vecinos y terminaron convirtiéndose en referentes de sus comunidades.

A lo largo del documental se muestra cómo la solidaridad, el deporte, la cultura y el trabajo colectivo se transforman en herramientas concretas para enfrentar problemáticas complejas que afectan especialmente a las juventudes de los sectores más vulnerables. Desde esa perspectiva, la obra pone en valor las redes comunitarias como respuesta frente a un contexto social que muchas veces expulsa y margina a miles de jóvenes.

La dirección estuvo a cargo de Daniel Waisberg y Sebastián Marcote. Waisberg es realizador audiovisual integral, sonidista y maestrando en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Entre sus trabajos se destaca el largometraje documental A la tolva. Por su parte, Marcote es licenciado en Audiovisión y realizador audiovisual.

Con una mirada federal y centrada en las voces de quienes protagonizan diariamente estas experiencias, “La lucha, la esperanza, un camino” busca reflejar los desafíos, las conquistas y las historias de transformación que emergen en los barrios populares cuando la organización colectiva se convierte en una herramienta para construir futuro.

 

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