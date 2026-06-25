La Sala Saltimbanquis presentará dos obras teatrales orientadas a las infancias

Diversos elencos de las localidades de Maciá y Paraná llevarán a cabo una doble jornada artística destinada al público infantil este sábado 27 y domingo 28 de junio a partir de las 16 en la Sala Saltimbanquis, espacio cultural ubicado en calle Feliciano 546 de la capital entrerriana. Las funciones de las piezas denominadas "Me regalas una flor" e "Imagina Rubí" se presentarán en el marco del ciclo Gurisada y Teatro, una iniciativa que consiste en dinamizar la oferta de espectáculos independientes para la niñez en la región y propiciar el intercambio entre realizadores de diferentes municipios del interior de la provincia.

La programación del fin de semana se abrirá el sábado con la puesta en escena de "Me regalas una flor", una obra escrita por el autor Horacio Tignanelli que llega a la ciudad de la mano del Grupo UNDR, oriundo de Maciá. La trama de esta propuesta se enfoca en los preparativos que realiza un personaje llamado Mariquita para su fiesta sorpresa, mientras aguarda con expectativa el obsequio por parte de su compañero Abelardo, un individuo caracterizado por sus buenas intenciones pero con dificultades para establecer canales de comunicación eficientes.

La obra es interpretada por los actores Irene Marcilio y Nahuel Gibert, y utiliza recursos y herramientas propias del universo del clown para transitar una diversidad de estados.

El itinerario teatral continuará el domingo con la presentación de "Imagina Rubí", una realización colectiva a cargo de un elenco concertado que articula el trabajo de artistas de la capital entrerriana y del departamento Tala. El argumento de este segundo libreto se sitúa en la noche previa al inicio del primer grado de la escuela primaria de Rubí, una niña de perfil tímido y alta creatividad que debe lidiar con las ansiedades y miedos asociados al comienzo de un nuevo ciclo institucional y pedagógico.

La puesta cuenta con las actuaciones de Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Marcilio, bajo la dirección general compartida de Leandro Bogado y Darío Ocaranza. Además, cuenta con el trabajo técnico de Verónica Spahn en la asistencia de dirección, Nicolás Gassmann en el diseño de los esquemas de iluminación, y a Azul Balmas junto a Felipe Bogado en las tareas de operación técnica general de la sala.

Este ciclo de espectáculos independientes para las infancias cuenta con el respaldo institucional y el fomento del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Las funciones se desarrollarán bajo la modalidad de entrada a la gorra.