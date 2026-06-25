Se inaugura un nuevo ciclo de lectura en la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular del Paraná dará inicio al ciclo infantil denominado "Titanes de la Imaginación" el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 15:30 en su sede institucional, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la ciudad de Paraná. La propuesta recreativa y pedagógica se desarrollará con el objetivo de promover el acercamiento temprano al universo del libro en la población infantil, brindando herramientas didácticas para la estimulación de la creatividad.

El itinerario de este espacio se encuentra estructurado a través de una agenda de encuentros presenciales que tendrán continuidad el miércoles 8 de julio y el viernes 17 de julio en el mismo horario de las 15:30, previéndose un cierre especial de la cartelera para el sábado 1 de agosto desde las 10:30.

Las jornadas de trabajo lúdico están sugeridas y planificadas específicamente para niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 8 años de edad. Durante cada una de las fechas programadas, las coordinadoras implementarán un esquema de talleres que incluirá el contacto con catálogos bibliográficos de diversos estilos y actividades corporales y expresivas.

Este nuevo ciclo se realiza en el marco de las líneas de acción del Programa Por más lectores 2025, una política pública impulsada y financiada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Desde la Biblioteca manifestaron que los encuentros tendrán un aditamento institucional relevante para la historia del edificio, debido a que las actividades servirán como marco para proceder a la inauguración y estreno del piso nuevo de la tradicional Sala Antonio Medina.

Los encuentros serán con acceso libre y gratuito, sin inscripción previa.