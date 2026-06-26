Antonio Tarragó Ros brindará conciertos de manera gratuita en Diamante y Concordia

El reconocido acordeonista y compositor presentará su espectáculo Trayectoria en territorio entrerriano, con dos funciones de acceso gratuito en Diamante y Concordia, auspiciadas por el Gobierno provincial y los municipios locales. Además de repasar sus grandes clásicos chamameceros, el músico obsequiará a los asistentes la descarga digital de su recopilación integral El alma entrerriana.

Los conciertos, programados con entrada libre y gratuita para todo público, comenzarán el sábado 4 de julio a las 21 en el Teatro Marconi de la ciudad de Diamante. Al día siguiente, el domingo 5 de julio a las 19, la propuesta musical se trasladará al Centro de Convenciones de Concordia. Quienes asistan a cualquiera de las dos veladas podrán acceder mediante un código QR a la descarga de la obra El alma entrerriana, una recopilación que reúne 48 temas tradicionales de la provincia, 100 video-biografías y cuatro fascículos educativos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la región.

El espectáculo musical contará con un sólido despliegue sobre el escenario. La ficha artística que acompaña al autor en esta oportunidad está integrada por Irupé Tarragó Ros en piano, Trabuco González en guitarra, Raúl Gutta en batería y el guitarrista invitado Hugo Mena. En la estructura técnica de la gira participan además José Luis Picasso en la operación de videos y Claudio Safe a cargo del sonido de sala.