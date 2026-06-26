Arte y memoria para seguir preguntando: ¿dónde están Héctor Gómez y Martín Basualdo?

Al cumplirse 32 años de la desaparición de Héctor Gómez y Martín Basualdo convocan a una actividad cultural en la puerta del club Sportivo Urquiza.

Al cumplirse 32 años de la desaparición de Héctor Gómez y Martín Basualdo, ocurrida en democracia y atribuida a efectivos de la Policía de Entre Ríos, organizaciones de derechos humanos, sociales y culturales realizarán este sábado 27 de junio una jornada de memoria, arte y participación comunitaria para renovar el reclamo de justicia y exigir que se conozca el paradero de ambos jóvenes.

La actividad denominada "Pinceladas de Memoria", comenzará a las 14 en el Club Sportivo Urquiza, ubicado en Ameghino entre Clark y Burmeister, en barrio La Floresta, y contará con la participación de familiares, referentes de organismos de derechos humanos y vecinos.

La convocatoria, impulsada junto a Isabel Vergara, madre de una de las víctimas, incluirá una radio abierta coordinada por la Asociación Civil Barriletes y Radio Comunitaria Barriletes, además de la restauración del mural que recuerda a Héctor Gómez y Martín Basualdo.

En la intervención artística participarán Florencia Albornoz, Maxi Sanguinetti, Tavo Bolzan y Sergio Damonte, integrantes del programa Todas las Manos. La propuesta también contará con presentaciones de rap en vivo a cargo de Nazareno Moreno y Esteban RL, quienes abordarán a través de la música las memorias, las luchas y los desafíos actuales en materia de derechos humanos.

Asimismo, estará presente el colectivo paranaense Cultura por la Memoria, que trabaja en la construcción de una agenda colectiva vinculada a la memoria, la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos en la ciudad.

Los organizadores invitaron a quienes asistan a llevar una taza y un sillón para compartir una tarde de encuentro, reflexión y conversaciones abiertas.

La actividad es organizada por H.I.J.O.S. Regional Paraná, la Asociación Civil Barriletes, el Club Sportivo Urquiza, Cultura por la Memoria y el Partido Comunista de Entre Ríos.