Distintas propuestas artísticas confluyen en una semana de muestras abiertas

La Escuela Carminio abre sus puertas con una agenda de muestras y conciertos de invierno.

La Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio llevará a cabo desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio una propuesta artística denominada "Encuentros de Invierno" en su sede de calle Italia 61 de la ciudad de Paraná. Las actividades se desarrollarán diariamente en el horario vespertino y reunirán a estudiantes y docentes de las diferentes disciplinas en una serie de conciertos, muestras y jornadas formativas.

La iniciativa busca poner en valor los procesos pedagógicos y las producciones colectivas desarrolladas durante la primera mitad del ciclo lectivo, abriendo las puertas de la institución a las familias, a la comunidad educativa y al público general para compartir los avances y la expresión de los alumnos.

El cronograma de actividades comenzará el lunes 29 de junio a las 17 con dos propuestas en simultáneo dentro del edificio escolar. Por un lado, en el Auditorio Profesor Walter Heinze se realizará el Recital de Piano de Invierno bajo la coordinación del profesor Bruno Zanetti, mientras que en el salón del cuarto piso se llevará a cabo el Recital de Estudiantes de Guitarra, un espacio coordinado por los docentes César Farías Huenuqueo, Domingo Oyarzún, Juan José Cáceres e Ivo Rodríguez Morán.

Estas primeras presentaciones permitirán observar el trabajo técnico instrumental individual y grupal que los alumnos de las cátedras de cuerdas y teclado maduraron en las aulas durante los meses previos.

La jornada del martes 30 de junio ofrecerá una amplia grilla que comenzará a las 17 en la sala San Martín con la actividad titulada "Aromas de Té y Sonidos del Arpa", a cargo de la profesora María Alejandra Borré. A esa misma hora, en el auditorio principal de la institución, se desarrollará la Muestra Compartida de Espacio Creativo y Flauta Traversa, coordinada por los docentes Fernanda Strack, Ernestina Serra y Dario Sibenlist.

Para el cierre del segundo día, a las 20 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, se presentará la Muestra de Danza Clásica, un bloque que contará con la participación y el guiado de los profesores Marianella Zuriaga, Claudia Kipen, Claudia Retamar, Priscila Peralta, Iván Petrich y Gimena Russian.

A mitad de la semana, el miércoles 1 de julio a las 18, la programación se concentrará en el cierre de la Jornada Interinstitucional de Educación Artística de las Escuelas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que tendrá lugar en el auditorio central.

El jueves 2 de julio a las 18 se presentará la propuesta "Piano Piano" a cargo del profesor José Bulos en el auditorio, y a las 18:30 se iniciará un Mini Concierto de Piano en el aula San Martín, bajo la tutela de la profesora María de los Ángeles Azziani Cánepa.

Finalmente, el viernes 3 de julio a las 16:30 culminará el ciclo con "Te Canto", una tarde de té y canto en el aula teórica del primer piso conducida por las docentes Ana Contreras, Cecilia Leyes y Lucrecia Mauro.

Las actividades serán de acceso libre y gratuito.