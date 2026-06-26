Este sábado habrá una una jornada de talleres sobre poesía, afiches y papel artesanal

Se realizará una jornada de creación literaria y artesanal en la zona de Los Berros.

Las agrupaciones culturales Artistas para el Pueblo y Arte Brote realizarán este sábado 27 de junio, de 10 a 17, una jornada de creación de poesía, afiches y papeles con elementos naturales denominada "Decir con las plantas". El encuentro se llevará a cabo en el Predio Cultural y Deportivo Arroyo Los Berros, ubicado en la calle Padre P. Uva 544 de la ciudad de Paraná, y se estructurará a través de dos instancias formativas prácticas consecutivas.

La actividad busca visibilizar los vínculos entre la naturaleza regional, la producción artística independiente y la memoria colectiva del territorio desde una perspectiva ecofeminista, promoviendo el intercambio de saberes populares y el uso sustentable de los recursos del monte local.

La propuesta se iniciará por la mañana con el bloque dedicado a la gráfica y la poesía popular. Entre las 10 y las 13, los talleristas Lore Ledesma Magni y Hernán Guerrero, integrantes de la agrupación Artistas para el Pueblo, coordinarán un espacio de experimentación visual y literaria orientado a transformar las vivencias territoriales en afiches y textos poéticos utilizando como insumo y fuente de inspiración el entorno natural a su alcance.

Luego de un intervalo al mediodía para el almuerzo y el momento del mate, la actividad se reanudará a partir de las 14 con el segundo tramo de la jornada formativa. Esta etapa estará centrada en la elaboración artesanal de papel y técnicas de encuadernación, bajo la guía de Luchi Zitelli y Adri Bruselario, referentes del proyecto local Arte Brote.

Durante tres horas se aprenderán los procesos técnicos básicos para reciclar distintos materiales e incorporar elementos vegetales provenientes del monte autóctono en la confección de hojas únicas, finalizando la experiencia con el armado y costura de cuadernos propios.

Este encuentro doble se enmarca dentro de la programación anual del ciclo Memorias de rebeldías y otras hierbas, una iniciativa que cuenta con el financiamiento del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias, de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

La actividad requiere de inscripción previa, que puede realizarse enviando un mensaje privado a través de Instagram a @memoriaderebeldias