Inscripciones abiertas para sumarse a un taller de danzas folclóricas

El espacio Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la capital entrerriana, incorporó a su grilla de actividades un taller de danzas folclóricas que se dictará todos los viernes en el horario de 17 a 18. Esta propuesta artística y corporal será dictada por la profesora Mónica Ramírez, encargada de guiar en el aprendizaje de cada integrante. El espacio busca ofrecer un lugar de encuentro donde se pueda reconectar con las raíces culturales y las costumbres locales a través del movimiento.

La convocatoria está dirigida al público en general y no requiere que los interesados cuenten con conocimientos previos en bailes tradicionales ni experiencia en escenarios, ya que las clases están diseñadas tanto para principiantes que desean dar sus primeros pasos como para aquellos que ya poseen alguna base y buscan un espacio de práctica regular.

Desde la organización señalaron que la metodología de trabajo de la profesora Ramírez estará centrada en el disfrute del proceso de aprendizaje, por ello se priorizará que cada alumno avance a su propio ritmo mientras descubre las diferentes coreografías y la riqueza musical de las distintas regiones de la Argentina.

Para más información, consultas o inscripción, comunicarse al 343 6203769.