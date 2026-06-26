La Camalote Teatro prepara dos funciones para este fin de semana

El grupo independiente La Camalote Teatro presentará en la ciudad de Paraná su nueva producción escénica titulada "Casanimal", una pieza dramática escrita por la dramaturga María Rosa Pfeiffer que subirá a escena este viernes 26 de junio a las 21 y el sábado 27 de junio a las 20 en la sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la capital entrerriana. La obra cuenta con las actuaciones protagónicas de Marcela Kowalsky y narra la historia del regreso de una hija a la casa materna para reencontrarse con su madre.

El argumento de la puesta gira en torno a la convivencia de estas dos mujeres y a las vivencias que guardan las paredes del hogar, planteando una analogía sobre aquel instinto animal que habita en las personas y que recuerda lo que alguna vez fueron, lo que se calló y lo que no se puede negar. A lo largo de la representación, el texto de Pfeiffer invita a recorrer los rincones de la memoria y confrontar los fantasmas que aparecen cuando se retorna al lugar donde comenzó la historia de una vida.

Para el público general, las entradas tienen un costo de $15.000 si se adquieren de forma anticipada hasta un día antes de la función elegida, mientras que el valor en la boletería de la sala antes del ingreso será de $20.000. Los estudiantes y las personas jubiladas contarán con un descuento especial, abonando $10.000 para la compra anticipada y $15.000 en caso de comprarlas directamente en puerta.

Las reservas se realizan al 343 5147667.