Las Garzas organiza la primera edición de la Feria del Encuentro Artes y Sabores

La Comuna de Las Garzas llevará a cabo la primera edición de la Feria del Encuentro denominada Artes y Sabores este sábado 27 de junio a partir de las 14 en las instalaciones del Predio del Ferrocarril Garcero. La actividad, que debió ser reprogramada previamente por razones organizativas, se desarrollará mediante la instalación de puestos comerciales, una exposición de talleres comunitarios, sectores para juegos de mesa y espectáculos de música en vivo.

El núcleo de la jornada estará constituido por la participación activa de los emprendedores locales, quienes dispondrán de un sector para la comercialización de alimentos, artesanías y diferentes manufacturas elaboradas en la región. De forma complementaria, el evento albergará la muestra anual y feria correspondiente a los distintos Talleres Comunales que se dictan de manera regular en Las Garzas.

La ambientación del Predio del Ferrocarril Garcero contemplará una infraestructura al aire libre pensada para la permanencia prolongada de las familias, incorporando alternativas recreativas como juegos de mesa tradicionales y una grilla de números musicales a cargo de artistas de la zona encargados de amenizar la tarde.

Desde la Comuna recomendaron a los vecinos asistir después del horario de almuerzo provistos de ropa de abrigo, reposeras o sillones y los elementos necesarios para compartir el mate durante toda la extensión de la jornada.