Parientes del Bar recibe el show de stand up político "Peroncho"

El show de sátira política se presenta este sábado al mediodía en la Feria de Salta y Nogoyá.

El periodista y comediante cordobés Emanuel Rodríguez presentará este sábado 27 de junio a partir de las 13 su espectáculo de humor político titulado "Peroncho" en el establecimiento gastronómico Parientes del Bar, ubicado en las inmediaciones de la Feria de Salta y Nogoyá de la ciudad de Paraná. El evento tiene como propósito repasar la coyuntura política y la historia nacional reciente mediante la sátira, ofreciendo un espacio de catarsis colectiva frente a la gestión gubernamental actual.

La propuesta se basa en el análisis de la actualidad con herramientas propias del stand up para generar un recorrido crítico a través de la risa y el debate de ideas.

El protagonista de la jornada cuenta con una trayectoria particular en los medios de comunicación y el espectáculo, habiendo abandonado el trabajo diario en las redacciones periodísticas tradicionales para volcarse por completo al desarrollo del humor político en vivo. A lo largo de los últimos cuatro años, Rodríguez construyó este formato alternativo con más de quinientas funciones realizadas en distintos puntos del territorio argentino.

El comediante utiliza el rigor de su formación informativa previa para actualizar de forma constante los guiones de sus presentaciones, asimilando las novedades del escenario político diario para renovar el contenido cada vez que sube a los escenarios.

El show hace un repaso satírico de los distintos procesos históricos del país, con especial atención a las últimas medidas económicas y los discursos de la actual administración nacional.

Para reservar entradas, escribir al 351 7589311.