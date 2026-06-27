"Caminemos por Paraná" estrenó su tercera temporada dedicada a la Paraná moderna

En el marco de las celebraciones por el 213° aniversario de la elevación de Paraná al rango de Villa, se presenta el primer episodio de este ciclo sonoro y audiovisual. El capítulo inaugural pone el foco en la Plaza San Miguel y sus alrededores, y ya se puede escuchar en Spotify y YouTube.

En un nuevo aniversario de la elevación al rango de villa de la ciudad, el programa Marca Paraná presenta la tercera temporada de "Caminemos por Paraná", el proyecto de podcasts que invita a redescubrir la identidad, la historia y el patrimonio urbano de la capital entrerriana. Tras el éxito de las entregas anteriores, este nuevo ciclo propone un viaje en el tiempo bajo el eje temático "Paraná Moderna", abordando las transformaciones arquitectónicas, sociales y culturales que moldearon el perfil contemporáneo de la ciudad.

El estreno del primer capítulo tuvo lugar el 25 de junio, coincidiendo con las celebraciones oficiales por los 213 años de la elevación de Paraná al rango de Villa. El episodio inaugural está dedicado a la Plaza San Miguel y sus inmediaciones, un espacio público neurálgico que funcionó como epicentro de la modernización urbana, albergando hitos arquitectónicos y culturales que dan testimonio de ese proceso de expansión y cambio de siglo.

Un trabajo articulado con identidad local Al igual que en sus ediciones previas, la producción de este contenido se basa en una sólida articulación comunitaria e institucional. El proyecto es impulsado por el Programa Marca Paraná y llevado adelante mediante el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) —a través de su Centro de Producción en Comunicación y Educación— y la Radio Comunitaria de la Asociación Civil Barriletes.

La propuesta vuelve a reunir a un equipo multidisciplinario de profesionales de la comunicación, la historia, la arquitectura y la cultura local, garantizando un relato riguroso pero accesible para toda la comunidad, turistas y establecimientos educativos.

Estreno en plataformas digitales

El episodio sobre la Plaza San Miguel se encuentra disponible en formato podcast en las plataformas digitales Spotify y YouTube. Como en las temporadas anteriores, estas nuevas piezas educomunicacionales se integrarán al proyecto "Ciudad y Memoria", enriqueciendo el circuito autoguiado de la ciudad.

Los restantes cinco capítulos de esta temporada, que completarán el recorrido por los hitos de la modernidad paranaense, se irán publicando de manera periódica durante los próximos meses.

A este entramado colectivo se suma un valioso aporte artístico que busca rescatar y difundir la obra de los realizadores de la región. En esta oportunidad, el paisaje sonoro del podcast se enriquece con las creaciones de Pablo Suárez, un músico y luthier local caracterizado por su incansable curiosidad a la hora de traducir relatos, historias e identidades en sonidos. Como broche de oro, el cierre de este primer episodio cuenta con la cortina musical de su tema “Candombe Lento”, una pieza que forma parte de la obra integral titulada “Tango de San Miguel". Candombes del Litoral Argentino”, otorgándole un cierre con profunda impronta litoraleña a este viaje por la memoria urbana.