El FEI 2026 presentó su programación para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno

El 7 de julio comienza el Festival de Espectáculos Infantiles en el Teatro 3 de Febrero.

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) celebrará este año su 27ª edición con una programación integrada por diez propuestas de teatro, circo, música y narración destinadas a las infancias y sus familias. Las funciones se desarrollarán del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná, en el marco de las vacaciones de invierno.

Todos los espectáculos comenzarán a las 16. Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del teatro, en 25 de Junio 60.

Con casi tres décadas de trayectoria, el FEI se ha consolidado como una de las propuestas culturales más esperadas de las vacaciones de invierno en Paraná, convocando cada año a cientos de niñas, niños y familias que encuentran en el teatro un espacio de encuentro, juego e imaginación.

La programación reúne el trabajo de compañías y elencos de distintos puntos del país, con propuestas que combinan humor, acrobacias, música, teatro de objetos, cuentos y clásicos adaptados para el público infantil.

El cronograma es el siguiente:

-Martes 7: Valga la redundancia: Manso desconcierto, de Compañía Teastral.

-Miércoles 8: La Runfla de los Macanos, del grupo Los Macanos Bordongos.

-Jueves 9: Mequetrefes rondando, del Colectivo Artístico Saltimbanquis.

-Viernes 10: Cuentos del fondo del mar, de Patatas Patas.

-Sábado 11: Grandes artistas en pequeños actos, de Compañía Acrobática Artes Circenses.

La segunda semana continuará con:

-Martes 14: Volá, un cuento en el viento, de La Rueda Teatro.

-Miércoles 15: Los Vermichellis, delivery de cuentos, del Grupo Juvetea.

-Jueves 16: Aladdín y la genia de la lámpara, de GR Producciones.

-Viernes 17: Imagina Rubí, a cargo de Elenco Concertado.

-Sábado 18: MOCHyLOTA, para una travesía grandota, del Grupo El Histrión, que tendrá a su cargo el cierre de esta nueva edición del festival.