Está abierta la convocatoria para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Hasta el 10 de julio está abierta la convoctoria para el Encuentro Entrerriano de Teatro.

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro abrió su convocatoria para elencos y grupos teatrales de toda la provincia. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 10 de julio, con vistas al encuentro que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de Gualeguay y General Galarza.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios sedes, con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), y forma parte del programa CUAC! Cultura Activa.

La convocatoria está destinada a elencos y grupos de teatro entrerrianos que deseen presentar obras teatrales y propuestas de artes escénicas ya estrenadas, siempre que no hayan participado en ediciones anteriores del Encuentro.

Las propuestas deberán estar pensadas para una única función y tener una duración mínima de 40 minutos y máxima de 90 minutos.

En total se seleccionarán doce espectáculos de distintos puntos de la provincia. Entre los criterios establecidos se contempla que un máximo de tres propuestas pertenezcan a las ciudades sedes y que al menos dos espectáculos estén dirigidos al público infantil. También se garantizará la representación de las cinco regiones que integran el CONTIER, seleccionando como mínimo una obra por cada una de ellas.

El resto de las plazas será definido por el jurado sin criterios de territorialidad.

Los grupos y elencos seleccionados recibirán un estímulo económico de 750.000 pesos por su participación en el evento.

La inscripción se realizará de manera digital mediante un formulario online. Las bases y condiciones completas también se encuentran disponibles para consulta haciendo clic aquí. El anuncio de las obras seleccionadas se realizará el 4 de agosto.

El jurado estará integrado por tres reconocidas figuras vinculadas al quehacer escénico de la región.

El Encuentro Entrerriano de Teatro constituye uno de los espacios más importantes para la actividad teatral independiente de la provincia, promoviendo la circulación de producciones locales y el intercambio entre artistas de distintos puntos del territorio entrerriano.