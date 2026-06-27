Gurisada y Teatro se despide con un último fin de semana de funciones en Saltimbanquis

La sexta edición de Gurisada y Teatro llegará a su fin este fin de semana en la Sala Saltimbanquis, luego de un mes en el que el teatro volvió a convocar a niñas, niños y familias en torno a historias compartidas, personajes entrañables y la experiencia siempre singular del encuentro en vivo.

Durante junio, el ciclo organizado por el Colectivo Artístico Saltimbanquis reunió a distintos elencos entrerrianos y volvió a consolidarse como una de las propuestas destinadas a las infancias más sostenidas de la escena local. Para José Vicentín, responsable de la sala, el balance es profundamente positivo.

"Estamos muy contentos con esta edición. La vivimos con mucha emoción porque una vez más nos encontramos con la sala llena de niños, niñas y familias compartiendo una experiencia teatral que es viva, cercana y colectiva", expresó en diálogo con ANÁLISIS.

La imagen se repitió durante cada fin de semana: chicos atentos a lo que ocurre en escena, risas compartidas y adultos acompañando una experiencia que, en tiempos dominados por las pantallas, conserva una dimensión difícil de reemplazar.

"Encontrarnos para respirar la misma historia, reír juntos y dejarnos sorprender tiene un valor enorme", señaló Vicentín.

El cierre del ciclo llegará con dos propuestas provenientes de Maciá. El sábado subirá a escena "Me regalás una flor", del grupo UNDR. La obra, construida desde el lenguaje del clown, sigue las peripecias de Mariquita y Abelardo, dos personajes que atraviesan situaciones cargadas de humor mientras intentan comprenderse y comunicarse. A través de los malentendidos y las emociones que atraviesan a la pareja, la historia invita a reflexionar sobre los vínculos afectivos. Actúan Irene Marcilio y Nahuel Gibert, con dramaturgia de Horacio Tignanelli.

La programación continuará el domingo con "Imagina Rubí", una producción concertada entre artistas de Maciá y Paraná. La protagonista es una niña que enfrenta la ansiedad y las expectativas de comenzar primer grado. En la noche previa al inicio de clases, sus amigos imaginarios la acompañan en una aventura que la ayudará a descubrir su fortaleza y a asumir con confianza los desafíos que vienen. El elenco está integrado por Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Marcilio, con dirección de Leandro Bogado y Darío Ocaranza.

Más allá de cada espectáculo, Vicentín sostiene que el sentido del ciclo está ligado a una convicción que Saltimbanquis sostiene desde hace años: acercar el teatro a las infancias y contribuir a la formación de nuevos públicos.

"Creemos mucho en el teatro porque genera siempre una sociedad mejor", afirmó en diálogo con ANÁLISIS.

La propuesta mantiene además su modalidad a la gorra, una decisión que busca facilitar el acceso de las familias en un contexto económico complejo. "Elegimos hacerlo así porque somos conscientes del momento que vivimos", explicó el director.

Las funciones se realizarán desde las 16 en la Sala Saltimbanquis, ubicada en Feliciano 546. Debido a la capacidad limitada del espacio, se recomienda realizar reservas al WhatsApp 343 4550552.

Con estas dos últimas presentaciones, Gurisada y Teatro cerrará una nueva edición. Quedará, como cada año, la imagen que Vicentín considera la más valiosa: una sala llena de gurises, de risas, de preguntas y de asombro compartido alrededor de una historia.