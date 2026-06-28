Continúa el ciclo "Pasión de multitudes" en el Cineclub Noble con nuevas proyecciones sobre fútbol

"México '71" este martes a las 19, en la sala Noble del IAAER.

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continuará el próximo martes 30 de junio con una nueva función del ciclo "Pasión de multitudes", una propuesta dedicada al fútbol que acompaña el clima mundialista de estas semanas. La actividad será a las 19, en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con entrada libre y gratuita. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En esta oportunidad se proyectará "México '71" (Argentina, 2023), documental dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina Fernández, junto al cortometraje "San Siro" (Italia, 2014), del realizador Yuri Ancarani.

"México '71" recupera una historia poco conocida del deporte argentino: la de un grupo de futbolistas que viajó a representar al país en un Mundial femenino disputado en México. Al llegar al torneo descubrieron que las promesas de apoyo nunca se habían concretado y debieron afrontar la competencia sin botines, camisetas ni director técnico. A pesar de las adversidades, conquistaron al público mexicano con su juego y escribieron una página tan trascendente como olvidada de la historia del fútbol argentino.

El ciclo "Pasión de multitudes" propone un recorrido por distintas miradas cinematográficas sobre el universo del fútbol y busca acercar al público producciones de diversos países y estilos. La programación comenzó la semana pasada con la exhibición de Shooting for Sócrates, del director británico James Erskine.

Con esta programación, el IAAER continúa promoviendo el acceso gratuito a propuestas audiovisuales de calidad y consolidando al Cineclub Noble como un espacio de encuentro para públicos diversos, a través de películas que invitan a descubrir nuevas historias y perspectivas sobre uno de los fenómenos culturales más populares del mundo.

Próximas funciones

-Martes 7 de julio, 19: 9 (Uruguay, 2021), dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca.

-Martes 14 de julio, 19: El segundo juego (Rumania, 2014), dirigida por Corneliu Porumboiu.