"El Show de Cartoncito" despedirá una nueva edición de Gurisada y Teatro con una función especial

Luego de un mes marcado por una importante respuesta del público, el ciclo Gurisada y Teatro sumará una función especial para cerrar su sexta edición de la temporada. La cita será el próximo sábado 4 de julio a las 16, en la Sala Saltimbanquis (Feliciano 546), donde se presentará "El Show de Cartoncito", un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

La función fue incorporada debido a la gran convocatoria que tuvo el ciclo durante este año y busca convertirse en una verdadera celebración de cierre. Además de despedir una nueva edición de la propuesta, la jornada marcará el inicio de las vacaciones de invierno con una actividad destinada a niñas, niños y sus familias.

La obra tiene como protagonista al payaso Cartoncito, un personaje extravagante que habita un universo donde la imaginación no conoce límites. Allí conviven abuelos convertidos en trompos, un muñeco que es su mejor amigo y un malabarista que intenta serlo mientras enfrenta, con humor y optimismo, los desafíos de cada día. El espectáculo propone una combinación de clown, humor y juego, con la premisa de que la alegría puede disfrutarse a cualquier edad.

La entrada será a la gorra, aunque es necesario realizar una reserva previa a través de WhatsApp al 343 4550552, ya que la capacidad de la sala es limitada.

Gurisada y Teatro es una iniciativa organizada por el Colectivo Artístico Saltimbanquis, con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER). A lo largo de junio, el ciclo reunió distintas propuestas escénicas dirigidas a las infancias, consolidándose como uno de los espacios de encuentro para el teatro independiente y las familias paranaenses antes del comienzo del receso invernal.