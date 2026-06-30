Entre el humor y la poesía, "Actuar para nadie" desembarca en La Salita de Perón

Malena Vieytes presenta "Actuar para nadie", este sábado a las 20, en La Salita de Perón.

La actriz, dramaturga y directora Malena Vieytes presentará este sábado 4 de julio a las 20, en La Salita de Perón la obra "Actuar para nadie. Humor, textos y texturas", un espectáculo unipersonal que invita a reflexionar sobre la identidad a partir del humor, la sensibilidad y el juego teatral.

La propuesta sigue a Ludmila, una mujer que transita el delicado límite entre la realidad y la ficción. En ese recorrido aparecen distintos personajes: una boxeadora que libra combate en el ring de las pasiones, una socióloga empeñada en transformar el presente y una mendiga que encuentra refugio en sus sueños. A través de ellos, la obra plantea una pregunta que atraviesa toda la puesta: ¿cuánto de lo que somos permanece oculto?

Con una puesta que combina momentos de comicidad con otros de profunda intimidad, "Actuar para nadie" propone un viaje donde el hilo conductor es la construcción de la identidad y la posibilidad de inventar los personajes que necesitamos para habitar el mundo.

La creación, interpretación y dirección están a cargo de Malena Vieytes, con asistencia de Juan de Frutos.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 60 minutos, está destinado a público joven y adulto y, al no contener escenas de violencia, también es apto para las infancias.

La entrada será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 428-5365, La Salita de Perón, Pte. Perón 648, Paraná.