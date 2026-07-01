El ciclo de teatro infantil Gurí Escena inicia su cuarta edición en Villa Elisa

La Municipalidad de Villa Elisa, en conjunto con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, pondrá en marcha este sábado 4 de julio a las 15:30 la cuarta edición del ciclo Gurí Escena, un festival de teatro orientado a las infancias y las familias que se extenderá durante el receso de vacaciones de invierno. Las funciones programadas se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal Heraldo Peragallo de la localidad entrerriana, con el objetivo de brindar una alternativa recreativa y cultural accesible para la comunidad de la región, y promover el acercamiento de los niños a las artes escénicas mediante espectáculos de grupos teatrales de diferentes procedencias.

La apertura oficial del cronograma estará a cargo del Grupo Saltimbanquis, una formación teatral de la ciudad de Paraná que presentará su obra titulada "La Carrindanga". Esta puesta en escena está estructurada como un homenaje a los antiguos artistas ambulantes y se compone de diversos cuadros breves que combinan juegos de palabras, canciones, títeres, máscaras y relatos basados en leyendas autóctonas. La propuesta centra su argumento en el rescate cultural de la historia regional y la valorización de la identidad social y natural del litoral argentino.

El cronograma del ciclo continuará el martes 7 de julio, también a las 15:30, con la presentación de la obra de títeres "Mientras tanto en el inframundo", a cargo del elenco de La Gringa y Compañía, proveniente de la ciudad de Chajarí. La trama de este espectáculo se enfoca en una comedia de enredos protagonizada por un personaje que encarna al diablo, que, sobrepasado por las tareas administrativas y los imprevistos de su reino, debe resolver una serie de equivocaciones para restablecer el orden.

La tercera jornada de la grilla de actividades se desarrollará el viernes 10 de julio en el mismo horario, oportunidad en la que el Grupo Montoto y Magoya de Paraná pondrá en escena la obra "Salvando sonrisas". Esta producción toma elementos del teatro de clown y el lenguaje payasesco para narrar una aventura donde intervienen figuras como el hada de los dientes, la princesa sonrisitas, un príncipe y un burro, personajes que se unen para enfrentar a un personaje denominado "placa bacteriana".

Finalmente, el ciclo Gurí Escena completará su agenda de la temporada el martes 14 de julio a las 15:30 con la llegada del Grupo Chachakün, una delegación artística de la provincia de Córdoba que presentará la obra "El investigatopo", cerrando así las dos semanas de programación teatral en el auditorio elisense.

Desde la organización confirmaron que para todas las funciones la modalidad de ingreso será con entrada libre y sistema de salida a la gorra.