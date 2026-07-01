La Biblioteca Provincial convoca al Concurso Literario de Poesía "Juan L. Ortiz"

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo, informa que se encuentra abierta la convocatoria al Concurso Literario Provincial 2026 – Categoría Poesía "Juan L. Ortiz". Este certamen de edición anual está destinado a promover la creación poética entrerriana y reconocer la producción literaria contemporánea de la provincia.

El concurso está dirigido a escritoras y escritores mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia de Entre Ríos. Cada participante podrá presentar una única obra inédita, de tema libre, integrada por uno o varios poemas, con una extensión total de entre 300 y 500 versos. Las obras deberán presentarse obligatoriamente bajo seudónimo.

En relación a los premios, el certamen otorgará tres premios adquisición de igual jerarquía, consistentes en $400.000 para cada obra seleccionada. Además se concederán 3 menciones.

La inscripción podrá realizarse de manera virtual mediante el formulario digital habilitado por la Biblioteca o, alternativamente, de forma física entregando los trabajos personalmente o por correo postal en la sede de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 278 (CP 3100), Paraná. El horario de recepción presencial será de lunes a viernes, de 8 a 12.

El plazo de entrega de los trabajos estará habilitada desde el 1° de julio hasta el 7 de agosto.

Todas las condiciones y requisitos formales pueden consultarse en el Reglamento oficial ingresando a los canales de la Biblioteca Provincial.

Resultados

El fallo del jurado se dará a conocer en el transcurso del mes de octubre de 2026.

Formulario de inscripción acá.

Reglamento en este link.