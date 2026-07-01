Las letras del Indio Solari inspiran un taller de escritura en la Uader

La propuesta, coordinada por la escritora Belén Zavallo, comenzará este sábado y recorrerá la obra del músico desde una mirada literaria. La actividad es abierta a la comunidad y consta de tres encuentros.

Las letras de Carlos "Indio" Solari serán el punto de partida de una nueva propuesta cultural impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Bajo el título "La poética del Indio. Tres pogos para leer y escribir", el taller invita a leer, escribir y reflexionar sobre la obra del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, poniendo el foco en el valor literario de sus canciones.

La actividad estará coordinada por la profesora y escritora Belén Zavallo y se desarrollará los sábados 4, 11 y 25 de julio, de 15 a 16.30, en el Auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Uader (Avenida Ramírez 1143, Paraná). Es gratuita, abierta a toda la comunidad y forma parte de la agenda del Programa Cultura Itinerante que lleva adelante la universidad a través del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación.

La propuesta surgió a partir del impacto que le produjo a Zavallo la muerte del músico. "Sentí la necesidad de transformar ese duelo en otra cosa", contó la coordinadora en diálogo con el programa A Quien Corresponda, en Radio Plaza (94.7). Acostumbrada a coordinar talleres de escritura, encontró en la poesía una manera de canalizar esa experiencia y, al mismo tiempo, abrir un espacio de encuentro con otras personas atravesadas por las canciones del Indio.

"Me pasó algo parecido a lo que vimos cuando murió Maradona: cómo determinadas figuras generan una conmoción colectiva. En este caso me sentí profundamente afectada y empecé a pensar qué podía hacerse con eso desde la universidad y desde la escritura", explicó.

La docente sostiene que las letras de Solari exceden el formato canción y pueden leerse como una obra poética. "La poesía no pertenece únicamente a la literatura. Nos atraviesa desde distintos discursos y la música nació junto con ella. Las letras del Indio están construidas con recursos propios de la poesía, pero además tienen la capacidad de llegar a un público inmensamente diverso", afirmó.

Para Zavallo, esa conexión explica por qué tantas personas encontraron en esas canciones una forma de atravesar momentos difíciles. "Escuchamos testimonios de gente que cuenta que determinadas letras la ayudaron a rehacer su vida. Hay una reivindicación permanente del pulso de la vida, atravesada por el humor, la ironía y una mirada muy profunda sobre la condición humana", señaló.

El taller también pondrá el foco en un aspecto poco conocido de la biografía del músico: su vínculo con Entre Ríos. Zavallo recordó que Solari nació en Paraná y pasó parte de su infancia en la capital entrerriana, donde su padre trabajaba en el Correo, una relación que, según indicó, vuelve a aparecer en distintas referencias dentro de su obra. "Al principio imaginé hacer el taller en una sede del centro para dialogar con esa geografía, con esos lugares donde transcurrió parte de su historia. Después lo trasladamos al Rectorado porque necesitábamos un espacio más amplio", comentó.

El recorrido estará dividido en tres ejes. El primero abordará la contracultura y el contexto en el que se inscribe la figura del Indio; el segundo analizará las dimensiones políticas y sociales presentes en sus letras; y el tercero estará dedicado al amor y a la representación de las mujeres en su obra.

"Las mujeres del Indio son mujeres deseantes, corridas del lugar de objeto. Son sujetos de placer y de vida. También eso merece ser leído y discutido", destacó la escritora.

Además del contenido, Zavallo valoró que la propuesta tenga lugar en una universidad pública y con acceso libre. "Me parece importante que la universidad pueda alojar una actividad como esta, sobre un artista que siempre estuvo por fuera de los cánones, pero que forma parte del acervo cultural de muchísimas personas", expresó.

La inscripción permanecerá abierta hasta este viernes a través de este formulario. Según adelantó la coordinadora, el interés superó las expectativas iniciales y no se descarta la posibilidad de retransmitir los encuentros para quienes no puedan participar de manera presencial.