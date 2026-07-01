"Minions y Monstruos", una aventura con guiños a la historia del cine

Con una avant premiere realizada este martes en cine Las Tipas de Paraná y funciones especiales previstas para este miércoles, “Minions y Monstruos” llegará oficialmente a las salas este jueves, en vísperas de las vacaciones de invierno.

La nueva producción de Illumination traslada a los simpáticos personajes amarillos al Hollywood de finales de la década de 1920, cuando el cine mudo atravesaba uno de sus momentos de mayor esplendor. Allí, los Minions emprenden la búsqueda del villano más malvado del mundo, una misión que los conduce a los estudios cinematográficos de la época y sirve como punto de partida para una historia que combina aventura, humor y un permanente homenaje a los primeros años del séptimo arte.

En ese recorrido se destacan James y Henry, dos Minions fascinados por el dibujo que sueñan con contar historias a través del cine y convertirse en realizadores. A partir de ellos, la película recrea, en clave de comedia, el funcionamiento de los primeros rodajes, los grandes estudios y el complejo engranaje que dio origen a la industria cinematográfica.

Uno de los mayores aciertos del film es la cantidad de guiños destinados a los cinéfilos. Entre ellos sobresale la recreación de la célebre escena de “La llegada del tren a la estación de La Ciotat”, el cortometraje realizado por los hermanos Auguste y Louis Lumière en 1896 y considerado uno de los hitos fundacionales del cine. A ese homenaje se suman referencias al humor de Charlie Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, junto con guiños a la transición del cine mudo al sonoro y a la maquinaria de los primeros estudios de filmación.

El recorrido también incluye un homenaje a Orson Welles y a “El ciudadano”, su obra más emblemática, considerada una de las películas más influyentes de la historia del cine. La banda sonora, además, suma otro guiño clásico con la presencia de “As Time Goes By”, la inolvidable canción asociada a “Casablanca”, otro de los grandes títulos del cine clásico de Hollywood.

La transición del cine mudo al sonoro ocupa también un lugar importante dentro del relato. Ese cambio tecnológico, que transformó para siempre la industria, es utilizado como recurso narrativo para explicar, con el humor absurdo característico de la saga, por qué los Minions dejaron de ser las grandes estrellas de Hollywood.

El guión incorpora además, referencias a la cultura popular contemporánea. Una de las más reconocibles es la frase “¿Qué mirás? Andá pa' allá, bobo”, popularizada por Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022, un guiño que despierta la complicidad del público adulto.

Aunque la historia gira en torno a la búsqueda del villano perfecto, la película termina poniendo el foco en otro aspecto: el valor de la amistad, la solidaridad y el trabajo en equipo. La trama recuerda que incluso los personajes más caóticos encuentran en el compañerismo la mejor manera de afrontar cualquier desafío.

Con un ritmo sostenido, animación cuidada y humor, “Minions y Monstruos” ofrece mucho más que una sucesión de gags. Mientras los más chicos siguen las desopilantes aventuras de los personajes amarillos, los adultos encuentran un recorrido lleno de referencias a la historia del cine. Esta combinación convierten a la película en una propuesta entretenida para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.