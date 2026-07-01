Se proyectará la película argentina "Historias mínimas" en el Auditorio Rodolfo Walsh

El Cine Club de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en conjunto con la Biblioteca Popular María Esther De Miguel, dará inicio este miércoles 1 de julio a las 18:30 a un nuevo encuentro de su taller interactivo de literatura y cine, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la premisa de "la imaginación como herramienta política". La actividad se llevará a cabo en el Auditorio Rodolfo Walsh de la institución educativa, ubicada en calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná, y tendrá como objetivo principal ofrecer a toda la comunidad un espacio de debate horizontal para reflexionar sobre cómo las producciones artísticas y literarias anticipan o dialogan con las problemáticas sociales de la vida cotidiana actual.

La propuesta se enmarca dentro de un trayecto formativo y de discusión que se extenderá a lo largo de seis semanas consecutivas, combinando de forma alternada tres jornadas de lectura los días viernes y tres jornadas de proyecciones cinematográficas los días miércoles. El bloque de actividades de esta semana corresponde al tercer eje temático del programa, titulado "La imaginación como gesto mínimo", y se centrará en analizar si la literatura y el cine funcionan como profecías autocumplidas que pueden ser utilizadas a favor del pensamiento social para proyectar realidades más comunitarias y equitativas.

Como eje central de la jornada de este miércoles, los organizadores proyectarán el largometraje argentino Historias mínimas, una producción del año 2002 dirigida por el cineasta Carlos Sorín, con guion de Pablo Solarz y producción de Martín Bardi. La película, que tiene una duración de 92 minutos, se adentra en el género del drama y la clásica estructura de las películas de ruta, narrando las vivencias de tres personas particulares y un bebé que emprenden viajes independientes a lo largo de los desiertos caminos de la patagonia argentina.

El rodaje de esta pieza audiovisual se llevó a cabo en diversos escenarios de la provincia de Santa Cruz, incluyendo locaciones rurales y urbanas de las localidades de Fitz Roy, Puerto San Julián y Caleta Olivia. La trama del film muestra la cotidianidad sureña y rescata los pequeños detalles de la subsistencia y los anhelos de ciudadanos comunes interpretados por los actores Javier Lombardo, Antonio Benedictti y Javiera Bravo.

Desde su estreno a principios de la década de los 2000, la película logró una notable recepción que se tradujo en múltiples distinciones en el circuito cinematográfico global, entre ellas la obtención del Premio Goya a la mejor película iberoamericana.

Desde la organización aclaran que no hace falta tener conocimientos previos para asistir a la jornada.

La entrada será libre y gratuita.