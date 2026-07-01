Se realizará una nueva función de Un Domingo de Teatro

El ciclo Un Domingo de Teatro llegará a Aldea San Juan, departamento Gualeguaychú, este domingo 5 de julio a las 15. En el CIC de esa localidad (calle Río de la Plata s/n) se presentará la obra para las infancias "Moch y Lota para una travesía grandota".

La obra cuenta la historia de dos personajes muy particulares con una misión que cumplir, pero una falla tecnológica los pondrá en una situación donde la única posibilidad de salida sea imaginar e improvisar, transformándose inesperadamente en Moch y Lota, que llevarán a una dimensión de enredos donde todo es posible.

Se invita a toda la comunidad a participar. Esta función es parte de CUAC! Invierno, la agenda federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos programada para estas vacaciones.

La entrada será libre y gratuita.