Tres noches de arte, tragos y objetos personalizados en Casa Madre

El emprendimiento de diseño e interiorismo Design Havana llevará a cabo tres jornadas de su taller interactivo denominado "Tragos y Pintura" en el espacio cultural y gastronómico Casa Madre, ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. Los encuentros se desarrollarán de manera sucesiva durante los viernes 10, 17 y 24 del mes en curso, en el horario de 20 a 23. La propuesta tiene como propósito ofrecer a los vecinos de la capital provincial un espacio recreativo nocturno orientado a la desconexión social y el esparcimiento, donde el público pueda incursionar en la intervención de objetos mediante técnicas plásticas básicas.

Cada participante tendrá la posibilidad de elegir, al momento de ingresar, una pieza de soporte material para intervenir artísticamente. Las opciones disponibles para esta edición contemplan figuras decorativas de gatitos confeccionadas en yeso, macetas de jardinería y bolsas de lienzo de tipo tote bags. La coordinación del taller proveerá la totalidad de los insumos requeridos para el desarrollo de la labor creativa, incluyendo los diferentes tipos de pinturas, pinceles de variados grosores, paletas de mezcla y elementos de protección.

El valor de la experiencia será de $25.000 por persona para cualquiera de las tres fechas del calendario. Este costo de inscripción incluye, además del objeto seleccionado para intervenir y los materiales plásticos necesarios, una propuesta gastronómica de acompañamiento compuesta por dos tragos a elección del consumidor y un servicio de picoteo.

Las reservas de los lugares pueden gestionarse al 343 5085372.