Un concierto acústico y feria de emprendedores reunirá a artistas locales este sábado

Los músicos Ale Cian, Ariel Bertelotti y la agrupación Kermozo Muñecos llevarán a cabo este sábado 4 de julio a partir de las 21 un recital en formato acústico denominado "Seguimos en pie", que incluirá además una feria de emprendedores de la región. El encuentro se desarrollará en las instalaciones de Ferrero Cantina Cultural, un establecimiento gastronómico situado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La propuesta apunta a generar un espacio de resistencia cultural, defensa de las causas populares y fomento del circuito de la economía social.

La convocatoria surge desde la propia organización del evento como una respuesta simbólica y una contrapropuesta a la agenda geopolítica del gobierno nacional actual. Al respecto, los impulsores de la iniciativa manifestaron públicamente que "mientras el presidente argentino viaja a Estados Unidos para celebrar el aniversario de la independencia del país del norte, aquí nos juntamos con música, y arte en general, para defender las causas populares, el amor y el humor".

La velada artística estará acompañada por la oferta gastronómica de la cantina.

"Será una noche para escuchar de cerca, emocionarse y compartir en comunidad", sostuvieron los organizadores en la invitación.

La modalidad de ingreso establecida será con entrada libre y salida a la gorra, una modalidad que permite a cada persona realizar un aporte voluntario según sus posibilidades económicas.

Para reservas, comunicarse al 264 4551678.