Casa Madre ofrecerá una jornada de juegos de mesa y recreación para adultos mayores

La psicóloga y artista visual Ali Flores llevará a cabo este viernes 3 de julio una actividad recreativa denominada "Tarde de café y juegos", dirigida a personas mayores de 60 años. El encuentro se desarrollará en el espacio de Casa Madre Café, ubicado en calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná, en el horario de 16:30 a 19. La iniciativa busca ofrecer a los adultos mayores un espacio alternativo de esparcimiento, socialización y estimulación cognitiva a través de dinámicas grupales que les permita compartir un momento de conversación y recreación.

La propuesta contempla la organización de diferentes mesas temáticas donde los concurrentes podrán optar por juegos clásicos de estrategia y mesa como el ajedrez, el scrabble, el rummy y diversas modalidades de cartas o naipes. De acuerdo con lo expresado por la coordinación, no se requiere experiencia previa en las disciplinas lúdicas.

El valor para el ingreso a la jornada es de $10.000 por persona, un arancel que contempla tanto la participación en cualquiera de las mesas de juego disponibles durante todo el bloque horario como el servicio gastronómico del local. La entrada incluye una infusión a elección del consumidor.

Debido a la capacidad del lugar, los organizadores aclararon que los cupos disponibles para la actividad son limitados. Para reservar lugar, comunicarse al 343 4285966.